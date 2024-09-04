Петербуржцы смогут сделать сувениры из вторсырья в «Зеленом фургоне» РЭО

Фото: РЭО

Российский экологический оператор установил мастерскую переработки «Зеленый фургон» на семейном фестивале «Остров мечтателей» в Кронштадте.

«„Зеленый фургон“ поистине обрел популярность не мероприятиях. Мы сотрудничаем с волонтерами-экологами из движения „Экосистема“ и организуем мастерскую на молодежных и деловых форумах, а теперь охватили и семейный фестиваль. В „Зеленом фургоне“ участники мастерской могут изучить принципы экономики замкнутого цикла на наглядных примерах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Фургон будет работать на выходных 7 и 8 сентября. В мастерской гостям фестиваля предлагается сделать сувениры из вторичного сырья.

«Мы открыли фургон на территории „Острова мечтателей“ 31 августа и 1 сентября. За два дня более 200 человек сделали 300 значков из вторсырья. Но вдобавок к этому они узнали, что такое экономика замкнутого цикла, и, возможно, приобрели новые экопривычки, которыми поделятся со своими близкими», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

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