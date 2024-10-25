Первый «зеленый офис» по стандартам РЭО появился в России

«Проект „Зеленый офис“ призван стимулировать компании становиться более экологичными в соответствии с современными требованиями. Для них это не просто возможность получить знак качества и сертификат, но и шанс внести реальный вклад в снижение антропогенного вреда, сохранение природных ресурсов и даже популяризацию „зеленых офисов“ на своем примере. Сейчас идет процесс сбора документов, и мы видим, что на сертификацию идет крупный бизнес, включая предприятия агропромышленного комплекса, и авиакомпании. А первым „зеленым офисом“ в России стал новосибирский офис S7 Airlines», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Зеленый офис» призван помочь ответственным компаниям обустроить свое офисное пространство согласно принципам устойчивого развития, заботясь как о сотрудниках, так и об экологии.

Эксперты Роскачества оценили Новосибирский офис S7 Airlines по перечню показателей, напрямую влияющих на обеспечение экологически чистого и комфортного рабочего пространства. В их числе микроклимат, уровень освещенности, шума и вибрации, электромагнитного излучения, химический анализ состава воздуха.