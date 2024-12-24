Первый из 6 новых объектов ТКО мощностью 300 тысяч тонн построили в Дагестане

Современный объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который станет частью большого комплекса, построили в Кумторкалинском районе Дагестана. Он стал первым из шести объектов, создаваемых сейчас на территории республики. Объект мощностью 300 тысяч тонн был построен за счет субсидии в размере 1,8 миллиарда рублей. Все 6 объектов строятся в рамках концессионных соглашений.

«В 2019 году вся страна перешла на новую систему обращения с ТКО, и перед регионами встала задача обеспечить обработку отходов и снизить их захоронение. Однако в Дагестане к тому моменту было только два полигона, при этом свои возможности они должны были исчерпать уже в ближайшие годы. Инфраструктура по обработке отходов полностью отсутствовала. Комплексную работу по созданию новой инфраструктуры регион начал в 2021 году. И благодаря поддержке Правительства РФ, Минприроды России, РЭО в Республике началось создание 6 объектов обращения с отходами. Полигон в Кумторкалинском районе стал первым из них, который уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, его строительство завершилось к концу 2024 года. Подчеркну, что все создаваемые в республике современные объекты соответствует всем нормам действующего законодательства, их создание позволит улучшить экологическую обстановку в регионе и обеспечить правильную организацию работы с ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Объект в Кумторкалинском районе представляет собой современный, высокотехнологичный полигон. Он полностью укомплектован необходимыми техникой и оборудованием, которую концессионер законтрактовал еще в 2022 году, благодаря чему удалось избежать удорожания цен.

Полигон будет принимать непригодные для переработки ТКО из местности «Новая Урада» Кумторкалинского района, а также все отходы Махачкалинской зоны после обработки. Мощность объекта составляет 300 тысяч тонн в год.

«Хорошая новость к концу года — в Дагестане достроен первый из шести объектов по обращению с ТКО! Когда вся страна в 2019 году перешла на новую систему обращения с ТКО, у нас было всего 2 полигона, возможности которых были ограничены, и полностью отсутствовала инфраструктура по обработке отходов. Я считаю, что мы сделали большой шаг в этом направлении, хотя начинали практически с нуля. Отвечу еще раз на вопрос, волнующий многих, — все объекты соответствуют нормам законодательства и никак не вредят нашей экологии. Хочу поблагодарить Правительство РФ, Минприроды РФ, Российского экологического оператора за поддержку Дагестана в части создания экологически безопасной и устойчивой системы обращения с ТКО. Отдельное спасибо нашему концессионеру Республиканскому экологическому оператору — за качественную работу и своевременную сдачу объекта. Надеюсь, что все дагестанцы тоже поддержат эту работу и будут ответственно относиться к чистоте наших городов и районов», — прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов.

Полигон в Кумторкалинском районе начнет свою работу вместе с мусоросортировочным комплексом, который будет достроен в 2025 году. Это позволит обеспечить правильный цикл движения отходов: обработку, извлечение вторичных материальных ресурсов, захоронение непригодных к обработке отходов.

Для создания данного полигона, а также трех мусоросортировочных комплексов в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» были выделены средства из федерального бюджета. Согласно Постановлению № 1222 (Правила 1222), Минприроды России предоставляет субсидию субъектам РФ с низким индексом бюджетной обеспеченности для финансирования строительства объектов обращения с ТКО в форме капитального гранта в размере до 95% от стоимости объекта без НДС. Строительство этих объектов было начато в 2022 году.

В 2025 году будут введены в эксплуатацию еще 3 мусоросортировочных комплекса и 2 полигона.

Техника и оборудование для всех строящихся объектов, большая часть которой уже находится в Республике, также законтрактованы.