Первый экоцентр открылся в Нефтеюганске

Еще один экоцентр открылся в Ханты-Мансийском автономном округе. Теперь жители Нефтеюганска смогут сдавать вторсырье на переработку и узнать больше о том, как устроена экономика замкнутого цикла.

«Экоцентры становятся центром притяжения людей, неравнодушных к экологии. Именно в таких местах люди могут не просто сдать вторичное сырье, но и узнать много нового о переработке, о том, зачем нужна экономика замкнутого цикла, как правильно раздельно собирать отходы. Теперь и жители Нефтеюганска смогут приобщиться к полезному делу и позаботиться о сохранении окружающей среды своего региона», — отметили в пресс-службе РЭО

Экоцентры «Птичка» уже успешно функционируют в Сургуте и поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа. Ежемесячно пять пунктов приема принимают и отправляют на переработку более 10 тонн вторсырья. Сотрудники «Птичек» также проводят экскурсии, экоуроки и мастер-классы не только про раздельный сбор отходов, но и посвященные второй жизни вещей. Например, старые футболки, платья и другие вещи тут превращаются в веселые игрушки для домашних питомцев, а также подопечных животных приютов.

«Замечательно, что открытия пунктов приема вторсырья происходят в городах самого разного размера и в самых разных уголках нашей страны — это шаг к более чистому и устойчивому будущему. Теперь жители могут внести свой вклад в защиту окружающей среды», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

На открытии экоцентра в Нефтеюганске посетители получили экоподарки, смогли поучаствовать в увлекательных мастер-классах, интерактивной экопрограмме, обмене книгами и, конечно, же сдали накопленные вторичные ресурсы на переработку. Теперь эта возможность будет у горожан постоянной.