Первые две выездные проверки утилизаторов для включения в реестр РОП прошли в России | 360°

Экология 24 апреля 2024, 17:40 Первые две выездные проверки утилизаторов для включения в реестр РОП прошли в России

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Совместно с инспекторами региональных управлений Росприроднадзора РЭО провел две выездные проверки утилизаторов: «НЭК — УТИЛИЗАЦИЯ» в Ярославской области и «ПРОЭКО» в Ленинградской области. По результатам проверки компании были включены в реестр РОП. Теперь они смогут выполнять услугу по утилизации в рамках закона о расширенной ответственности производителей.

«С 1 января 2024 года все утилизаторы РОП должны быть включены в специальный реестр. Чтобы туда попасть — они должны пройти проверку: подтверждение, что у них работает оборудование, что оно вообще есть, что они действительно производят заявленную продукцию. В феврале этого года Правительство наделило РЭО полномочиями проверки утилизаторов. Совместно с Росприроднадзором теперь мы можем оценивать реальные мощности по утилизации, а также фактическое производство товаров из отходов или вторсырья. После аудита документов и выезда на площадку принимается решение, включать или не включать утилизатора в реестр проверенных. Если утилизатора нет в реестре — исполнение нормативов в рамках РОП зачтено не будет! Если компания попала в реестр — значит, у нее есть соответствующие мощности и разрешения, с ней все в порядке и можно работать», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Согласно данным РЭО, порядка 600 предприятий-утилизаторов могут работать в системе РОП, если попадут в реестр. Процедура — добровольная. На данный момент уже более 350 заявлений были поданы на включение в реестр.

«Мы провели две совместные выездные проверки с инспекторами Верхневолжского территориального управления и Северо-Западного территориального управления Росприроднадзора на предприятия «НЭК — УТИЛИЗАЦИЯ» в Ярославской области и «ПРОЭКО» в Ленинградской области. На каждом из предприятий проверили, как процесс выполняется, как получается именно тот продукт, который был указан в заявлении. Также проводили эксперимент по замеру мощности: брали определенный объем отходов и запускали по технологической линии, оценивая скорость, с которой он переработается. По итогам проверки обе компании включены в реестр утилизаторов», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Предполагается, что включение утилизаторов в реестр, во-первых, исключит истории о фейковых актах утилизации, а во-вторых, повысит спрос на их работу: услуги утилизаторов обойдутся дешевле, чем уплата экосбора, благодаря коэффициентам экологичности в новых правилах РОП.

Чтобы попасть в реестр утилизаторов, надо направить заявку на сайте системы учета отходов от использования товаров и упаковки (ЕФГИС УОИТ).