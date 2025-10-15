Пермский политех запустит обучение по экономике замкнутого цикла для регионов

Программа дополнительного профессионального образования «Региональные и корпоративные программы по экономике замкнутого цикла» стартует 27 октября в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Программа разработана одним из самых активных участников Консорциума Российского экологического оператора и направлена на формирование компетенций, необходимых регионам и предприятиям для перехода к экономике замкнутого цикла.

«Совместные программы с ведущими вузами страны формируют кадровый фундамент отрасли. Именно подготовленные специалисты смогут внедрять принципы экономики замкнутого цикла на практике — от муниципального уровня до крупных предприятий. Кроме того, подобные образовательные инициативы помогают регионам выстраивать комплексный подход к переходу на экономику замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе РЭО.

Курс пройдет в дистанционном формате и включает 36 часов обучения. Участники узнают о разработке и внедрении региональных и корпоративных программ по ЭЗЦ, стратегиях перехода, финансировании проектов, а также лучших российских и мировых практиках.

«Разработка региональных и корпоративных программ по переходу к экономике замкнутого цикла соответствует глобальным трендам и национальным стратегическим целям РФ. Региональные программы по переходу к ЭЗЦ предполагают не только решение актуальной проблемы образования значительных объемов отходов, но и экономическое и инновационное развитие региона на основе расширения сырьевой базы и вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственное использование с учетом специфики преобладающих отраслей промышленности в отдельных регионах», — отметил декан факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ Владимир Коротаев.

Подробнее о программе и запись на обучение — по ссылке.