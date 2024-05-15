Переработчика макулатуры впервые аккредитовали в России | 360°

Экология 15 мая 2024, 15:07 Переработчика макулатуры впервые аккредитовали в России РЭО

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Первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, которое было включено в реестр утилизаторов, стало ООО «Прикамский картон» (Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания»). Представители Российского экологического оператора провели выездную оценку мощностей предприятия для включения его в реестр.

«С этого года заработали новые правила расширенной ответственности производителей (РОП). Производители упаковки обязаны заниматься сбором и переработкой ее отходов. Но не каждое предприятие может самостоятельно утилизировать упаковку, тогда предлагается уплатить экосбор или заключить договор с компанией-утилизатором, входящей в реестр утилизаторов. В сфере переработки макулатуры первым утилизатором, включенным в реестр, стала ПЦБК. Компания активно подключилась к исполнению новых правил», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В апреле ПЦБК подала пакет документов в Росприроднадзор на включение в реестр. 27 апреля представители ведомства и РЭО провели выездную оценку мощностей завода, оборудования и технологической цепочки. Уведомление о включении в реестр компания получила 8 мая.

«ПЦБК — это предприятие экономики замкнутого цикла, вертикально интегрированная компания и один из крупнейших переработчиков макулатуры в России. Для предприятия было крайне важно попасть в реестр утилизаторов и стать полноправным участником механизма РОП. Компания прошла проверку и официально признана в качестве утилизатора. Это дает ей право не только самостоятельно выполнять нормативы утилизации, но и оказывать услуги по переработке бумажных отходов, помогая другим компаниям выполнять нормативы», — отметил генеральный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», представитель ПЦБК Андрей Гурьянов.

Группа предприятий «ПЦБК» осуществляет полный цикл производства, от переработки сырья до выпуска готовой продукции, перерабатывает до 300 тысяч тонн макулатуры в год.