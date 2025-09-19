Передвижные фандоматы с ИИ появились в России

В России протестировали первые передвижные фандоматы с искусственным интеллектом, разработанные компанией «ЭкоПоинт». Российский экологический оператора позитивно оценивает внедрение подобных решений, направленных на развитие раздельного сбора и экономики замкнутого цикла.

«Такие проекты крайне важны для развития экономики замкнутого цикла. Они делают прием вторсырья сырья удобнее и позволяют подготовить более качественный материал для переработки благодаря нейросетям, которые помогают сортировать отходы. Кроме того, люди охотно вовлекаются в процесс раздельного сбора и с интересом встречают новые технологии в этой сфере, — подчеркнули в пресс-службе РЭО. — Мобильные фандоматы также востребованы для экологизации мероприятий. Это важный шаг к формированию культуры устойчивого развития в каждом уголке страны».

Мобильный фандомат дебютировал этим летом на IT-фестивале в Нижнем Новгороде. За время работы гости мероприятия сдали 293 алюминиевых банки, 743 ПЭТ-бутылки и 1020 стеклянных бутылок. Это позволило сократить выбросы CO₂ почти на 300 кг.

Помимо «умных» экопунктов в Нижнем Новгороде «ЭкоПоинт» планирует расширять сеть портативных приемников, которые умеют принимать широкий спектр мелких фракций, включая крышки от пластиковых бутылок, использованные батарейки, зубные щетки, электронные сигареты, блистеры и другое. Также подобные фандоматы выплачивают вознаграждение и работают автономно от аккумулятора или генератора.

В дополнение к сети фандоматов с искусственным интеллектом «ЭкоПоинт» запустил собственную высокотехнологичную линию сортировки вторичных ресурсов, оснащенную передовой системой оптического распознавания на базе ИИ. Она распознает более 600 000 типов объектов, которые разделены на 13 классов: среди них пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и консервные банки, тетрапак-упаковки, картон, бумага, электронные сигареты и другие виды отходов.