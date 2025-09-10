Педагогам и школьникам расскажут, как подать заявку на Зеленую премию в 2025 году

Вебинар «Зеленая премия: как правильно подать заявку» состоится 11 сентября в рамках всероссийского проекта «ЭкоХод». Мероприятие пройдет онлайн в 16:00 по московскому времени и будет посвящено главной экологической награде страны — Зеленой премии, учрежденной Российским экологическим оператором.

«Зеленая премия стала важным стимулом для развития образовательных и экологических инициатив, и участие в вебинаре поможет педагогам и школьникам лучше подготовить свои проекты и заявить о них на федеральном уровне», — отметили в пресс-службе РЭО.

На вебинаре заместитель PR-директора ППК РЭО Елена Энгельс расскажет об особенностях подачи заявок и всех деталях участия в конкурсе, а призер премии 2023 года, заместитель директора института экологии НИУ ВШЭ Наталья Поротникова, поделится опытом победы в конкурсе и практическими советами для будущих участников.

Участники вебинара также детально узнают, какие номинации подойдут для их проектов, как составить сильную заявку, которая точно пройдет в шорт-лист, на что обращают внимание эксперты при оценке работ.

Регистрация на вебинар доступна по ссылке.

Для получения сертификата участника необходимо пройти регистрацию на мероприятие на официальном сайте проекта «ЭкоХод» и в личном кабинете подать заявку на участие в мероприятиях цикла эколого-просветительских вебинаров для школьников в рамках Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами «Экоход».