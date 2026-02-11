Патрушев рассказал о важности совместной работы государства и общества в вопросах экологии

Вице-премьер Дмитрий Патрушев принял участие в заседании Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов. Оно прошло под председательством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

На заседании определили 157 проектов-победителей конкурса Президентского фонда природы 2026 года. Среди них — проект «Сохраним Каштаковский маршрут» нацпарка «Красноярские Столбы», проекты по сохранению краснокнижных китообразных Дальнего Востока и восстановлению забайкальской популяции манула и другие.

Всего в этот раз на отбор было подано 939 экологических инициатив из 81 региона. Свои проектные идеи представили заповедники и национальные парки, некоммерческие организации, работающие в сфере охраны окружающей среды, а также отдельные команды экологов и неравнодушные россияне.

«Совместная работа государства и общества по реализации экологических инициатив позволяет усилить их эффект и тем самым внести вклад в обеспечение экологического благополучия России. Поэтому мы продолжим их поддержку, сохраняя принцип прозрачной, объективной и справедливой оценки проектов», — сказал Патрушев.