Патрушев оценил работы по ликвидации ущерба от Байкальского ЦБК

Вице-премьер Дмитрий Патрушев посетил Иркутскую область. На заседании он обсудил вопросы ликвидации ущерба от работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, закрывшегося в 2013 году.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев представил ему результаты работ за прошедшие пять лет. Сейчас на объекте построили основные объекты инфраструктуры и ведут пусконаладочные работы. В 2026 году планируется начать откачивать и очищать щелокосодержащие стоки и надшламовые воды, а еще через год — полностью завершить работы.

«Своевременные и решительные действия позволили предотвратить экологическую катастрофу и заложить основу для долгосрочного решения проблемы отходов БЦБК», — подчеркнул Лихачев.

На реализацию проекта выделили не менее 11 миллиардов рублей, а всего планируют потратить 15 миллиардов. По нацпроекту «Экологическое благополучие» планируют убрать почти 2,7 миллиона кубометров производственных и бытовых отходов из бывшего цеха очистных сооружений и с полигона Бабхинский.

Благодаря очистке территории у города появятся земли, которые можно будет вернуть в хозяйственный оборот.