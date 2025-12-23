Патрушев назвал приоритеты «Экологического благополучия»

Вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал в интервью «Известиям», что в нацпроект «Экологическое благополучие», стартовавший в 2025 году, заложены шесть направлений — от оздоровления водных объектов и восстановления лесов до снижения опасных выбросов, ликвидации накопленного вреда, экономики замкнутого цикла, сохранения биоразнообразия и развития экологического туризма. Вице-премьер также подробно остановился на реформе обращения с отходами и на ситуации в агропромышленном комплексе — от урожая и экспорта до импортозамещения семян.

ТКО: контроль по цепочке и ужесточение ответственности

Патрушев назвал тему обращения с отходами одной из самых чувствительных, потому что она «касается абсолютно всех», и подчеркнул, что работа выстраивается по всей цепочке — от контейнерной площадки до полигона. В числе мер он назвал оснащение контейнерных площадок фото- и видеофиксацией, контроль передвижения отходов до полигона через спутниковую навигацию и работу информационной системы прослеживаемости ТКО. Отдельно он отметил необходимость донастройки правил и требований к участникам рынка, повышения ответственности игроков рынка и при этом создания базы для более качественной работы всех сторон этого процесса.

«Вместе с тем для выполнения задач, поставленных президентом, по формированию экономики замкнутого цикла нужны новые мощности. Для поддержки реализации таких проектов государство предлагает специальные инструменты финансового и нефинансового характера. Минприроды и Российский экологический оператор формируют планы строительства до 2030 года, опираясь на потребности субъектов в отраслевой инфраструктуре», — пояснил Дмитрий Патрушев.

Вода и очистные: ввод — только после проверки качества

Патрушев сообщил, что в новом цикле работ по воде география расширена: если раньше нацпроект охватывал только Волгу и Байкал, то теперь мероприятия затронут многие крупные реки России.

Для улучшения водоснабжения планируется строительство дамб, водохранилищ и других сооружений, а также новых очистных — в частности, они уже запланированы на реках Урал, Тобол, Кама и Ангара.

Вице-премьер напомнил, что на прошлом этапе часть очистных либо не ввели вовремя, либо они не обеспечивали нормативную очистку стоков, поэтому подходы и правила ввода объектов были пересмотрены.

Байкал: закон о балансе и многоступенчатые согласования

Вице-премьер подчеркнул, что задача государства — сохранить экосистему Байкала, но при этом развивать прибайкальскую территорию, где живут почти 140 тыс. человек. По его словам, в декабре 2025 года президент подписал закон, который должен обеспечить баланс между экологией и инфраструктурным развитием, а решения по конкретным объектам будут приниматься индивидуально через «особую систему согласований».

Среди обязательных этапов он назвал положительное заключение Росприроднадзора, одобрение специальной комиссии с участием представителей администрации президента, правительства, Федерального собрания, ФСБ и глав регионов, а в отдельных случаях — согласие Российской академии наук.

«Чистый воздух» и экотуризм: расширение проекта и рост посещаемости

Патрушев отметил расширение федерального проекта «Чистый воздух»: к 12 городам прошлого цикла добавились еще 29 — среди новых участников он назвал Барнаул, Иркутск, Кемерово и Курган. По его словам, снижение выбросов будет увязано с перспективами развития энергетической инфраструктуры городов-участников.

Отдельно вице-премьер привел показатель по экотуризму: за 11 месяцев 2025 года федеральные особо охраняемые природные территории посетили 21,6 млн человек — на 4 млн больше, чем за весь прошлый год.

АПК: 137 млн тонн зерна, экспорт 53–55 млн и рост сои до 8,5 млн

Патрушев заявил, что в 2025 году аграрии смогли собрать высокий урожай, несмотря на погодные катаклизмы — заморозки, засуху, сильные дожди и ранний снег. По его словам, урожай зерна в чистом весе должен составить 137 млн тонн, а экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53–55 млн тонн — на фоне рекордных поставок более 70 млн тонн в сезоне 2023/24. Он также привел данные по сое: если в 2017 году собирали 3,6 млн тонн, то в 2025-м сбор уже превысит 8,5 млн тонн, при этом расширилась география выращивания.

В части импортозамещения семян вице-премьер напомнил, что целевой показатель самообеспеченности в доктрине продбезопасности — 75%, а к 2025 году страна должна приблизиться к 70% (против уровня около 60% тремя годами ранее). По сахарной свекле, по его словам, после итогов 2025 года рынок примерно на 20% может быть обеспечен собственными семенами.

Говоря о целях до 2030 года, Патрушев отметил задачу нарастить выпуск продукции АПК на 25% к уровню 2021-го и привел ориентир по зерну — 170 млн тонн, а также необходимость увеличить производство сырого молока более чем на 4 млн тонн от текущих значений.