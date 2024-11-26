Пакеты из-под молока начали перерабатывать в ручки в России

Опыт российских компаний РЭО отобразил в Альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров. Комбинированную упаковку (тетрапак и другие типы упаковки, в которую разливают соки и молоко) в России утилизируют 14 заводов мощностью 25,2 тысячи тонн. При этом в год образуется 240 тысяч тонн отходов такой упаковки.

Ручки из переработанных материалов чаще всего производят компании, специализирующиеся на экотоварах. Известно о нескольких таких предприятиях в России. Они располагаются в Пермской, Калужской и Владимирской областях. В то же время пока ни одна подобная компания не смогла подтвердить свои мощности и войти в реестр утилизаторов.

«Комбинированная упаковка, которая часто используется для хранения сока или молока, считается не самой экологичной из-за многокомпонетности. Чтобы упаковку переработать, ее нужно сначала разделить на составляющие. Как правило, такая комбинированная упаковка состоит на из бумаги на 70−75%, из картона (основа на 20−22% из полимеров (крышка и защитные слои) и на 3% из алюминиевой фольги. Переработать такую упаковку довольно трудно. Тем не менее даже из такой упаковки можно получить сырье для производства новых товаров.

Например, для одной пластиковой ручки из переработанного Тетра Пак или аналогичных упаковок потребуется примерно 2–3 пакета. А при том что в России ежегодно продается около 6–8 миллиардов комбинированных упаковок, перерабатывается из них лишь около 15–20%, то оставшиеся два миллиарда пакетов сока и молока — это то, что могло бы обрести вторую жизнь в виде ручек и вторичного полиалюминиевого сырья, используемого в строительных материалах и асфальтных смесях», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В числе основных причин, затрудняющих переработку такой упаковки, является ее очистка от органических и иных загрязнений. Для утилизации комбинированной упаковки на основе бумаги применяется как сухой метод, так и мокрая сепарация. Технология мокрой сепарации не получила широкого распространения из-за необходимости строительства дорогостоящих очистных сооружений, применения реагентов и значительных энергозатрат. Сухой метод роспуска менее затратен, но требователен к чистоте отходов, поступающих на утилизацию. Поэтому при раздельном сборе очень важно, чтобы все отходы были чистые и сухие. Для этого достаточно сполоснуть емкость от напитка и оставить ее на какое-то время высохнуть.

«Ранее несколько компаний направляли информацию о такой работе в Российский экологический оператор, но пока они в реестр утилизаторов не зашли. На примере переработки пакета из-под молока в ручки мы можем видеть, как работает экономика замкнутого цикла. Из твердых коммунальных отходов отбираются отходы многослойной упаковки на основе бумаги или картона, полиэтилена и алюминиевой фольги, затем все это направляется на утилизацию. На этапе обработки из каждой фракции — бумаги, алюминия, пластика — получают вторсырье. Далее оно направляется на предприятия, где из него производят новые товары. Цикл замыкается, а природные ресурсы сохраняются, при этом количество отходов на полигонах сокращается», — сообщил глава РЭО или Забралов.