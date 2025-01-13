Основную часть мазута из «Волгонефти-239» собрали в акватории Черного моря

Специалисты Морспасслужбы собрали основную часть мазута из акватории Черного моря, вытекшего из кормовой части севшего на мель у порта Тамань танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщил оперштаб Кубани .

«Специалисты Морспасслужбы вдоль береговой линии собирают мазут рядом с кормой танкера „Волгонефть-239“. Небольшие полосы мазута у самого берега убирают вручную лопатами в мешки. Чтобы вытекший из судна нефтепродукт не расплывался по акватории, бонами подогнали к берегу», — отметили в пресс-службе.

В оперштабе добавили, что экскаватор собрал из воды основную массу мазута по мере прокладки дороги. Сейчас специалисты достают из воды оставшиеся фрагменты.

В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма. Спасатели эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. Всего в море попали порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.