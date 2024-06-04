Олимпийские звезды при поддержке РЭО проведут уборку на ПМЭФ

«Мероприятия спортивно-экологической направленности мотивируют людей заботиться не только о своем здоровье, но и о „здоровье“ своей планеты. Ведь от каждого из нас зависит экологическое будущее нашей страны. Поэтому всех участников мы заранее хотим поблагодарить, они внесут свой вклад в защиту окружающей среды, смогут перенять экопривычки, которыми поделятся со своими близкими и знакомыми. А на площадке ПМЭФ устраивать такие мероприятия особо ценно», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Для всех участников акции вначале олимпийские чемпионы проведут разминку. После этого все отправятся убирать берег реки Новой, а профессиональные аквалангисты займутся очисткой дна. После уборки всех активистов будут ждать угощения и розыгрыш подарков от партнеров мероприятия.

В мероприятии примут участие российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Татьяна Лебедева, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, олимпийская чемпионка и призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева, а также представители «Олимпийского совета Санкт-Петербурга».

«На полях ПМЭФ проводится различные мероприятия, которые затрагивают не только экономическую составляющую, но и экопросветительскую. „ЭкоТропа Здоровья“ стала одной из таких акций. Будет ждать всех желающих, кто хочет провести время спортивно, весело и экологично», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Мероприятие состоится 8 июня в 11:00 по адресу — Санкт-Петербург, Проспект Ветеранов, дом 104, на берегу реки Новой. Зарегистрироваться можно по ссылке, дополнительную информацию можно найти на официальной странице мероприятия.

РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.