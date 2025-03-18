В правительстве Москвы рассказали о реализации «зеленых» проектов на предприятиях

Каждое второе столичное предприятие реализует «зеленые» проекты и предлагает новые решения для развития экологических инициатив. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Одна из компаний, активно сотрудничая с городским сервисом вывоза ненужных вещей, за 2024 год утилизировала более 4,5 тысячи автомобилей и более 45 тысяч гаджетов. Кроме того, она занимается переработкой и другой техники — компьютеров, принтеров, стиральных машин, холодильников, микроволновых печей — и предметов мебели.

Другое предприятие перерабатывает бытовые отходы — пластик, бумагу, стекло, металл — в Москве и Подмосковье. За 2024 год она увеличила объемы утилизации на 17% — они превысили шесть тонн.