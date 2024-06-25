Около 4,2 тысячи учителей приняли участие в олимпиаде РЭО и Минпросвещения

Российский экологический оператор и федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (ЦПИ) подвели итоги первого тура Всероссийской олимпиады для учителей труда и естественно-научных предметов «Чемпионы по призванию». В нем приняли участие около 4,2 тысячи учителей.

«Немаловажной частью нашей работы в рамках реформы отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла является изменение поведенческой культуры в сторону бережного отношения к окружающей среде. Необходимо использовать для этого все ресурсы, в том числе задействовать педагогов, которые расскажут о важности экологии и помогут направить подрастающее поколение в нужное русло. Рады подвести итоги олимпиады, в первом туре которой приняли участие около 4,2 тысячи учителей труда (технологии) и естественно-научных предметов со всех регионов страны. При этом заявок было еще больше — 9,2 тысячи, что говорит о большом интересе педагогов к теме экологии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Самыми активными субъектами РФ по числу участников стали Саратовская, Новосибирская, Оренбургская области, Пермский и Алтайский края, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

В первом туре учителя выполняли тестовые задания на педагогическую эрудицию, коммуникативные компетенции, а также предметные знания по труду (технологии) и экологии. Второй тур пройдет с 9 по 22 сентября.

Олимпиада направлена на развитие профессиональных навыков, совершенствование уровня преподавания естественно-научных предметов и предметной области «Технология», а также выявление лучшего педагогического опыта.

Учредителем и оператором олимпиады «Чемпионы по призванию» выступает ЦПИ Минпросвещения России, партнером олимпиады — РЭО.

Ранее, 22 мая 2024 года, гендиректор РЭО Денис Буцаев и и.о гендиректора ФГАУ «ЦПИ» Светлана Кутукова подписали в присутствии главы Минпросвещения Сергея Кравцова соглашение о совместной деятельности по экопросвещению детей и молодежи в сфере защиты окружающей среды и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).