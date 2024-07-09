Около 330 млн рублей дополнительно направят на создание экопромышленных парков

«Экопромышленные парки строятся в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. На их территории расположатся предприятия по производству продукции с применением вторичного сырья. Создание парков позволит вовлечь в хозяйственный оборот дополнительные объемы сырья. На эти цели распоряжением Правительства Р Ф выделено еще 330 млн рублей», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Резидентами экопромышленных парков являются предприятия по переработке вторичных ресурсов и производству продукции из вторичного сырья. Они могут рассчитывать на меры поддержки РЭО для финансирования своих инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций компании.

Дополнительное финансирование направят на создание инфраструктуры в парках, которые строятся в Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. В федеральном бюджете в 2024 году на эти цели уже предусмотрено более 5 млрд рублей.

Основные условия того, как стать резидентом парка, приведены на странице Управляющей компании ООО «Экоцифра».