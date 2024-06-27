Около 130 школьников «Завидово» поучаствовали в мастер-классах РЭО

Ученики и педагоги школы «Завидово» в Тверской области приняли участие в мастер-классах, организованных экспертами Российского экологического оператора. Всего участниками программы дневного пришкольного лагеря ГБОУ РЦШО «Завидово» стали 130 человек.

«Повышение знаний у школьников в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла является неотъемлемым направлением реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Важно, чтобы у подрастающего поколения были сформированы навыки рационального потребления, раздельного сбора отходов, в целом бережного отношения к окружающей среде. Также важно заниматься среди детей популяризацией профессий сферы обращения с ТКО. Именно на это и направлены мастер-классы от РЭО в российских школах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В школе «Завидово» 26 июня были проведены мастер-классы «ЭкоАРТ», «ЭкоСТИЛЬ» (изготовление экошопперов), мастерская переработки «Вторая жизнь бумаги», а также интерактивные занятия «ЭкоГТО» и плоггинг.

Также была проведена спринт-акция по сбору пластика и макулатуры «Накорми зеленого Гошу».

«Развитие высокой экологической культуры в обществе невозможно представить без активного включения в экологическую повестку детей. Благодаря мастер-классам и экоакциям в школах мы формируем у подрастающего поколения навыки обращения с отходами не только в образовательной организации, но и дома, на улице, а также популяризируем идеи рационального использования природных ресурсов и эковолонтерства среди детей и населения», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Тверской области «Региональный центр школьного образования „Завидово“ является призером Зеленой премии РЭО в номинации „Образовательные проекты“ 2023 года, обладателем гранта „Движения первых“ по направлению „Экология“ 2024 года.