Океанолог Таврический оценил угрозу медуз-ропилем у Владивостока

Гигантские медузы-ропилемы, которых заметили у Владивостока, не опасны сами по себе, но трогать их не стоит, передает aif.ru .

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический сообщил, что ропилемы, или корнероты, не представляют серьезной угрозы для человека. Самой опасной медузой на Дальнем Востоке он назвал небольшого, но смертельно опасного крестовичка.

«Ропилемы сами по себе не опасны. На Дальнем Востоке опасней всего медуза-крестовичок. Она очень маленькая, но смертельная», — сказал Таврический.

Океанолог посоветовал не прикасаться к медузам: их стрекательные клетки могут вызвать раздражение кожи, пишет RT.

Он также отметил, что в Японии и Китае корнеротов ловят и используют в пищу, однако съедобны не все части медузы.

Миграция ропилем у Владивостока только началась, поэтому их пока немного. Ученые зафиксировали особь диаметром около 35 сантиметров, хотя ранее встречались медузы до 70 сантиметров. В Амурском и Уссурийском заливах они регулярно появляются последние 25 лет.