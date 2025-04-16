Охранная зона появится у горы Кокуртлы на Ставрополье

В Ставропольском крае у горы Кокуртлы, которая имеет статус памятника природы регионального значения, создадут охранную зону. Об этом сообщил портал newstracker.ru.

RT уточнил, что гора расположена в Минераловодском округе. Охранная зона охватит 46,91 га. На этой территории запретят устанавливать электрические изгороди, проводить взрывные работы, использовать пиротехнику и разводить костры.

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