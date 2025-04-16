Охранная зона появится у горы Кокуртлы на Ставрополье

В Ставропольском крае у горы Кокуртлы, которая имеет статус памятника природы регионального значения, создадут охранную зону. Об этом сообщил портал newstracker.ru.
RT уточнил, что гора расположена в Минераловодском округе. Охранная зона охватит 46,91 га. На этой территории запретят устанавливать электрические изгороди, проводить взрывные работы, использовать пиротехнику и разводить костры.
«Это катастрофа». Экс-представитель Пентагона сделал шокирующее заявление о начале СВО
«Таких совпадений не бывает». В Липной Горке в пожаре сгорела вдова одной из жертв охотника
Задержанных в столичной бане киргизов заподозрили в принадлежности к радикалам
ФСБ России представила отчет о применении звуковых пушек на протестах в Сербии
Всероссийский форум поддержки предпринимателей «Мой бизнес» прошел в Подмосковье
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте