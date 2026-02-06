Обслуживающий Ингушетию регоператор получил банковскую гарантию

Фото: Работа мусоровоза при вывозе ТКО в Рузском округе / Медиасток.рф

Региональный оператор ООО «Эколайф» на год продлил банковскую гарантию. Это свидетельствует об экономической устойчивости компании.

Компания приступила к работе на территории Ингушетии в декабре 2025 года. Предприятие выбрали в результате конкурсного отбора.

На момент подписания соглашения регоператор обеспечил получение банковской гарантии. Однако она закончилась 31 декабря 2025 года. На сегодня компания получила новую банковскую гарантию сроком до 31 декабря текущего года.

«Наличие банковское гарантии является основным свидетельством экономической устойчивости регионального оператора. На еженедельных штабах этому вопросу постоянно уделяется внимание. Благодарим регион за оперативность», — сказали в пресс-службе РЭО.