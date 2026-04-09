Общественный трек «Зеленой премии» поддержит НКО, экоцентры и волонтеров

Российский экологический оператор продолжает прием заявок на «Зеленую премию — 2026». Одним из ключевых направлений конкурса остается общественный трек, нацеленный на поддержку экологических инициатив и развитие культуры бережного отношения к природе.

Трек выявляет лидеров и помогает масштабировать лучшие практики в природоохранной отрасли. Участниками могут стать некоммерческие организации, реализующие проекты в сфере охраны окружающей среды, экологического просвещения, внедрения зеленых технологий и сохранения биоразнообразия. Также заявки принимаются от экологических центров — экодомов, экоцентров, а также пунктов приема вторсырья.

Отдельное направление посвящено экологическим лидерам — волонтерам, экоактивистам, блогерам и общественным деятелям, которые реализуют собственные проекты и продвигают экологическую повестку.

«В прошлом году мы увидели высокий интерес к номинациям общественного трека и большое количество сильных проектов со всей страны. Именно поэтому приняли решение сохранить и развивать это направление. „Зеленая премия“ помогает находить экологических лидеров, поддерживать их инициативы и масштабировать лучшие практики», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Напомним, прием заявок открыт до 1 октября. Имена победителей станут известны в декабре. С подробностями об участии и правилами подачи заявок можно ознакомиться на сайте премии.