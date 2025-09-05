Общественный совет по нацпроекту «Экологическое благополучие» получил новые полномочия

В Минприроды России 5 сентября прошло заседание общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие». Теперь члены совета будут контролировать реализацию трех федеральных проектов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о проектах «Геология: возрождение легенды», «Развитие научно-экспедиционного флота» и «Защита от наводнений и других негативных воздействий воды, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».

При этом формально они не входят в нацпроект «Экологическое благополучие», но задачи у них схожие — это сохранение окружающей среды, экологическая безопасность и рациональное использование природных ресурсов.

Таким образом, общественники получили новые полномочия — следить за тем, как эти масштабные программы реализуются на практике.