Общественник Кожевникова предложила сделать экологическую ответственность основой репутации компаний

Общественный деятель Мария Кожевникова и директор по развитию «ВЦИОМ-Консалтинг» Даниил Ермолаев заявили о необходимости сделать экологию мерилом репутации российских бизнесменов. Об этом сообщил сайт «Взгляд» .

После прошедшего в столице форума «Репутация. Зеленый мир» эксперты подчеркнули важность связи экономической успешности компаний с их вкладом в защиту природы. Спикеры отметили необходимость привлечения бизнеса к восстановлению экосистем и формирования системы компенсаций вреда, наносимого окружающей среде предприятиями.

По мнению экспертов, такие меры позволят России занять лидирующие позиции в мировой повестке защиты природы благодаря научным достижениям, природному богатству и повышению общественной сознательности.