Общественник Кожевникова предложила сделать экологическую ответственность основой репутации компаний

Общественный деятель Мария Кожевникова и директор по развитию «ВЦИОМ-Консалтинг» Даниил Ермолаев заявили о необходимости сделать экологию мерилом репутации российских бизнесменов. Об этом сообщил сайт «Взгляд».
После прошедшего в столице форума «Репутация. Зеленый мир» эксперты подчеркнули важность связи экономической успешности компаний с их вкладом в защиту природы. Спикеры отметили необходимость привлечения бизнеса к восстановлению экосистем и формирования системы компенсаций вреда, наносимого окружающей среде предприятиями.
По мнению экспертов, такие меры позволят России занять лидирующие позиции в мировой повестке защиты природы благодаря научным достижениям, природному богатству и повышению общественной сознательности.
«Он затормозил вовремя и этим спас людей». Жена погибшего машиниста рассказала о последнем рейсе мужа
«Она была ангелом». Раскрылись обстоятельства гибели детского врача в поезде под Брянском
Россия возвращается на Олимпиаду. Раскрылось имя первого отобравшегося спортсмена
В Новой Москве мигрантка ударила ребенка на детской площадке
При атаке на Рязань обломки БПЛА повредили автомобили и окна домов
Казино, театр и пьяные похотливые дедушки. Россиянка поделилась впечатлениями о круизе по Карибам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте