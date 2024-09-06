Обращение текстильных отходов обсудили эксперты круглого стола Ассоциации «Ресурс»

«К сожалению, отраслевое сообщество пока не полностью осознает значение расширенной ответственности производителей (РОП), и как вести себя, чтобы данный механизм регулирования стал возможностью, а не обременением. На круглом столе мы обсудили данную проблематику в контексте сбора и утилизации текстильных отходов. По предложению компаний, которые подпадают под РОП, сейчас рассматриваем возможные решения для верификации сборщиков, параллельно проводим эксперимент по сбору текстиля от жителей в Санкт-Петербурге в кооперации с региональным оператором по обращению с ТКО», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, которая выступила спикером в рамках деловой программы выставки.

В целях развития этого сектора Ассоциация «Ресурс» выступила с инициативой по созданию стандарта и сертификации тех компаний, которые хотят заниматься сбором и сортировкой текстиля профессионально. На базе «Ресурса» подготовлена дорожная карта, реализация которой позволит кратно увеличить объемы собираемого текстиля и вернуть их в экономику. Проект получил название «Все, до нитки» и вошел в число победителей конкурса «Сильные идеи для нового времени».

«Правильная утилизация текстиля — новое направление деятельности для регионов и страны, оно включает в себя развитие инфраструктуры сбора (специальные контейнеры), создание центров сортировки, пунктов вещевой помощи, благотворительных секонд-хендов. Проблема переработки на местах в регионах — самая острая. Большой процент собираемого текстиля нельзя вернуть в экономику без дополнительных манипуляций, а крупные переработчики находятся в центральных городах России, из-за логистики — сырье для них становится не выгодным», — отметила руководитель проекта «Ниточка» (система экологического обращения с ненужной одеждой в Бурятии и Забайкалье) Евгения Алексеева.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.