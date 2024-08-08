Оборудование начали поставлять на строящийся мусоросортировочный комплекс в Мордовии

Мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) построят в Республике Мордовия. На объект уже начались поставки оборудования.

«В рамках реализации инфраструктурных проектов в сфере обращения с отходами Мордовия в 2022 году заключила концессионное соглашение на строительство межмуниципального комплекса по обработке отходов в Лямбирском районе. Его мощность составит 180 тысяч тонн в год. В июле 2024 состоялась первая поставка оборудования на мусоросортировочный комплекс, остальное оборудование планируется поставить в первой половине августа 2024», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В связи с низким уровнем расчетной обеспеченности в 2023 году регион участвовал в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета и получил финансовую поддержку на создание объекта обработки 180 тысяч тонн ТКО в год.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Субъекты РФ могут рассчитывать на софинансирование расходных обязательств, возникающих в рамках мероприятий по снижению доли ТКО, направляемых на захоронение, и проектов, обеспечивающих достижение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Субсидия предоставляется в рамках Правил Постановления Правительства РФ № 1222 от 08 июля 2022 года.