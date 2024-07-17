Объект обработки ТКО на 300 тысяч тонн открыли в Самарской области

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ввел в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс мощностью 300 тысяч тонн. В торжественном открытии 16 июля принял участие генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Новый комплекс в Тольятти позволит принимать 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Доля вторичного сырья после сортировки ТКО на объекте составит не менее 16%. Это современное предприятие в настоящее время является крупнейшим в Самарской области и приблизит регион к выполнению показателей федпроекта, а также сыграет немаловажную роль в формировании экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

Объект был создан при финансовой поддержке РЭО. Объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей.

Процент отечественного оборудования на комплексе составляет 78%, в частности это оборудование автоматизированной сортировки и система управления. Производство оборудования по обработке ТКО осуществила российская компания «ЭКОМАШГРУПП».

«Такого рода современная сортировка позволяет в дальнейшем перерабатывать и утилизировать мусор правильно. Другое дело, что таких объектов должно быть больше», — отметил Вячеслав Федорищев.

Инвестиционный проект реализует ООО «ЭкоРесурсПоволжье».

После торжественного открытия Денис Буцаев и Вячеслав Федорищев провели совещание по вопросу развития системы обращения с ТКО в регионе.