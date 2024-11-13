Объект мощностью обработки 100 тысяч тонн ввели в Башкирии

Участок обработки мощностью 100 тысяч тонн отходов ввели в эксплуатацию в Белебеевском районе Республики Башкортостан. Он входит в состав комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ранее на объекте был построен полигон мощностью 60 тысяч тонн в год, в 2028 году планируется создать мощности по утилизации на 30 тысяч тонн в год.

«В 2023–2024 гг. начато строительство 3 современных мусоросортировочных комплексов в Белебеевском, Баймакском и Кигинском районах. Объекты вводятся поэтапно. Во втором квартале текущего года ввели в эксплуатацию участки обработки ТКО в Кигинском районе на 80 тысяч тонн и в Баймакском районе — на 100 тысяч тонн. В ноябре построили участок обработки ТКО в Белебеевском районе на 100 тысяч тонн. Ввод участков утилизации на данных КПО запланирован на 2028 год», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Введенный в ноябре участок обработки отходов оснащен передовым отечественным оборудованием. Прием ТКО на мусоросортировочном комплексе планируется после лицензирования и установления тарифа, что позволит снизить нагрузку на действующий полигон ТКО г. Белебея и обеспечить обработку ТКО с 5 районов Республики — Альшеевского, Белебеевского, Бижбулякского, Давлекановского, Ермекеевского.

«С начала реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ Республика Башкортостан ввела в эксплуатацию 13 объектов обработки общей мощностью 850 тысяч тонн и один объект размещения мощностью 200,4 тысячи тонн в год. В целях достижения национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года Республика планирует создание и ввод в эксплуатацию новых мощностей по обработке, утилизации и размещению ТКО, что позволит обеспечить высокий уровень отбора и утилизации полезных фракций, уменьшить количество ТКО, направляемых на захоронение», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Над созданием объекта в Белебеевском районе работает ООО «БелЭко». Общая стоимость проекта составляет 221 млн рублей.