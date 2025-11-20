НТС начал принимать предложения по направлениям на 2026 год

Научно-технический совет Российского экологического оператора открыл сбор предложений для формирования плана работы на 2026 год. Любой участник рынка может направить свои темы, идеи или материалы через специальную форму на сайте РЭО .

«Мы продолжаем развивать экспертное сообщество вокруг НТС и хотим, чтобы как можно больше профессионалов участвовали в формировании повестки. Предложения помогают нам видеть запрос отрасли и включать в работу действительно актуальные темы», — отметили в пресс-службе РЭО.

В форме можно выбрать одно из направлений НТС и описать тему, технологию или вопрос, который предлагается вынести на обсуждение. Также допускается прикрепление материалов, если они помогут экспертам в рассмотрении. Все обращения проходят внутреннюю проработку с заявителями.

В 2025 году РЭО утвердил обновленный состав и шесть основных направлений работы НТС:

— технологии термической обработки и утилизации отходов III–V классов опасности;

— технологии биологической обработки отходов и утилизации отходов III–V классов опасности;

— технологии обработки и утилизации вторичных ресурсов;

— технологическое обеспечение и импортозамещение в сфере обращения

с отходами III–V классов опасности;

— нормативно-правовое и техническое регулирование обращения с отходами III–V классов опасности;

— развитие экономики замкнутого цикла.

По каждому направлению прошли установочные заседания, на которых избрали руководителей и определили порядок подготовки плана работы на 2026 год.

«Направления НТС возглавили настоящие профессионалы своего дела, многие годы работающие в отрасли, — рассказал ответственный секретарь НТС, советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев. — Впервые в структуре Совета появились отдельные направления по термической и биологической обработке отходов. Это позволит глубже развивать эти технологические направления и масштабировать наиболее эффективные решения».

Руководителями направлений стали: Владимир Паршуков, Алексей Ломтев, Григорий Свердлик, Надежда Михайлова, Анна Ощепкова и Елена Семилетова.

НТС — постоянно действующий консультативный орган РЭО, отвечающий за экспертную оценку технологий и других научно-технических решений в сфере обращения с отходами. Совет помогает компании в определении наиболее эффективных решений, в том числе замещающих зарубежные аналоги.