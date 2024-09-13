Новый цикл вебинаров в сфере обращения с ТКО стартовал для педагогов

Российский экологический оператора запустил совместно с «ЭкоХодом» новый цикл вебинаров для педагогов, на котором они узнают о формировании экологической культуры у школьников.

«Цикл просветительских вебинаров, который РЭО реализует совместно со Всероссийским образовательным проектом по формированию культуры обращения с отходами „ЭкоХод“, направлен на популяризацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) через понятные практики. Важно заинтересовать молодое поколение, понятным языком рассказывать о том, что такое экономика замкнутого цикла, что отходы могут стать ценными ресурсами и использоваться повторно», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Образовательный цикл состоит из пяти онлайн-занятий для педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, а также всех, кто участвует в работе со школьниками в области экопросвещения.

Первый вебинар «Игровые технологии и фотоискусство как инструменты формирования экологической культуры школьников» состоялся 12 сентября.

Еще четыре вебинара пройдут 18 сентября, 4 и 9 октября, 6 ноября. На них победители конкурса «Зеленая премия» поделятся секретами своего успеха, а эксперты отрасли расскажут о роли общественных экологических организаций в профессиональном развитии педагогов и обучающихся, цифровых технологиях в обращении с ТКО, о возможностях для профессионального роста в области экономики замкнутого цикла.

Подробнее о просветительских мероприятиях можно узнать по ссылке.