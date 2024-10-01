Новый КПО в Новгородской области будет обрабатывать почти 10 тысяч тонн отходов ежегодно

Объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусоросортировочной линией построили в Крестецком районе Новгородской области в сентябре 2024 года. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«На объекте, при создании которого использовано отечественное оборудование и материалы, планируется обрабатывать 9,8 тысячи тонн ТКО в год с выборкой до 15% вторичных материальных ресурсов для последующего вовлечения в хозяйственный оборот и захоранивать 10,3 тысячи тонн отходов, не подлежащих дальнейшей обработке», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Объект позволит обеспечить потребность Крестецкого и Валдайского муниципальных районов и Демянского муниципального округа Новгородской области в обработке ТКО, их захоронении с соблюдением существующих санитарно-эпидемиологическим норм и правил.

«Новгородская область планомерно занимается вводом мощностей по обращению с ТКО в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“. Начиная с 2019 года суммарно введено 114,8 тысячи тонн мощностей по обработке ТКО, 180,3 тысячи тонн по размещению ТКО», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Общая стоимость создания объекта составила 318 млн рублей. Дополнительно создано 20 рабочих мест.