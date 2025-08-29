Новые правила эксплуатации водохранилищ начнут действовать с 1 сентября

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные типовые правила использования водохранилищ. Соответствующий приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 апреля 2025 года № 180, зарегистрированный Минюстом, заменит предыдущий нормативный акт от 2010 года и будет регулировать управление водными объектами до 2031 года. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

«Обновленные типовые правила использования водохранилищ уточняют взаимосвязь нашего водного законодательства с экологическим, природоохранным законодательством и законом о безопасности гидротехнических сооружений. Теперь, согласно обновленным правилам, собственники гидротехнических сооружений, образующих малые и средние водохранилища, несут ответственность за те последствия, которые оказывает работа ГТС на экологическую обстановку, а также на состояние природных ресурсов, в том числе среду обитания биоресурсов. Причем, эта ответственность распространяется как на верхний бьеф — то есть, на само водохранилище, — так и на нижний, или на нижележащий водный объект. Например, при сбросах воды собственник теперь обязан не допустить негативного воздействия вод: размыва, подмыва, обрушения береговой линии водохранилища либо нижележащего водоема», — отметил начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Савостицкий.

Изменения коснутся владельцев и эксплуатантов гидротехнических сооружений (ГТС), региональных органов власти и водопользователей. Новые правила распространяются на средние и малые водохранилища, не входящие в перечень объектов с индивидуальными регламентами (утвержден Постановлением Правительства РФ в 2009 году).

Документ устанавливает порядок эксплуатации водохранилищ с учетом требований водного, экологического, энергетического законодательства, а также норм безопасности ГТС, судоходства и охраны биоресурсов.

Основная ответственность за соблюдение правил возлагается на собственников и эксплуатирующие организации. В их обязанности входит: оповещение властей и населения при авариях и ЧС, мониторинг гидрометеорологической обстановки, предотвращение повреждений ГТС в зимний период, включая поддержание уровня воды для зимовки рыбы, ежегодная проверка состояния сооружений перед половодьем (ремонт, тестирование оборудования, контроль работы затворов).