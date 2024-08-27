Новые объекты обращения с ТКО в Приморье будут обрабатывать более 500 тысяч тонн отходов ежегодно

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили детали инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Встреча прошла 26 августа в ходе рабочего визита Денис Буцаева в Приморье.

«В Приморском крае необходимо создать и реконструировать семь основных объектов обращения с ТКО общей мощностью обработки свыше 500 тысяч тонн в год. На прошедшей встрече обсудили детали инвестиционных проектов, чья стоимость оценивается в 17,8 млрд рублей. Проекты будут реализованы в рамках концессионных соглашений, по двум объектам КС уже заключены. По объекту в Уссурийске проектно-сметная документация будет готова в конце этого года, финансирование со стороны РЭО возможно уже в начале следующего года. Строительство объектов позволит Приморью обеспечить достижение показателей национального проекта „Экология“ до 2030 года», — сообщил Денис Буцаев.

Проект в Уссурийском технологическом кластере также предполагает реконструкцию мусоросортировочного комплекса мощностью 63 тысячи тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 650 млн рублей.

По словам Олега Кожемяко, необходимо выработать нужные решения, исходя, в том числе, из положительной практики других регионов.

«И здесь важна поддержка Российского экологического оператора, те программы, которые позволят создать сортировочные и перерабатывающие площадки. Самое главное, новая модель должна учитывать не объем вывозимого мусора, а чистоту контейнерных площадок. Для этого потребуются значительные денежные средства, техника, оборудование, мы к этому готовы, понимая, насколько это важно, заложив соответствующие деньги в бюджете на последующие годы», — подчеркнул Олег Кожемяко.

По объектам, которые будут расположены в поселке Городечное, городе Владивосток, городских округах Большой Камень и Арсеньевский, Спасском и Кавалеровском районах, подобраны земельные участки. Планируется, что изыскания по ним региональные власти проведут в сентябре–октябре этого года.

«Все проекты предполагают реализацию в формате государственно-частного партнерства. Со стороны РЭО концессионерам будет оказано льготное финансирование за счет средств, полученных от размещения облигационного займа, в размере до 95% от стоимости создания объекта», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.