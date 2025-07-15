Новые мощности по обращению 300 тысяч тонн отходов ввели в Тульской области

Строительство индустриального комплекса по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) завершилось в Узловском районе Тульской области.

Это первый в стране проект, реализованный при финансовой поддержке Российского экологического оператора за счет размещения облигаций в рамках Постановления Правительства РФ № 906. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и находится на контроле у вице-премьера Дмитрия Патрушева.

«Это важный шаг в реализации механизма финансирования через выпуск облигаций. Новый комплекс позволит региону повысить уровень обработки отходов и приблизиться к целевым показателям нацпроекта „Экологическое благополучие“, — подчеркнула глава ППК РЭО Ирина Тарасова.

Комплекс рассчитан на обработку до 300 тысяч тонн отходов в год и размещение до 255 тысяч тонн. В рамках проекта РЭО предоставил 1,591 млрд рублей в виде льготного займа, профинансированного за счет выпуска облигаций. Общая стоимость объекта составила 1,7 млрд рублей. Банк-приобретатель облигаций — АО «Россельхозбанк».