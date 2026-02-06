Новые долгосрочные цели в сфере экологии выработали до 2035 года

«Газпром нефть» объединила проекты в сфере экологии в единую долгосрочную программу, рассчитанную до 2035 года и сгруппированную по четырем ключевым направлениям — «Земля», «Воздух», «Вода» и «Живая среда». Она затрагивает всю производственную цепочку — от геологоразведки и добычи до переработки и реализации нефтепродуктов.

Среди установленных целей — сократить удельные выбросы на 40%, добиться нулевого сброса загрязненных вод, полностью утилизировать и обезвреживать промышленные отходы, сохранять и восстанавливать природные экосистемы, включая флору и фауну арктического шельфа.

«Три ключевых принципа, которые лежат в основе нашей долгосрочной экологической программы: снижение воздействия на окружающую среду, опережающее нормы регулирования, проактивное управление экологическими рисками, а также разработка и внедрение новых технологий и решений», — подчеркнул председатель правления компании Александр Дюков.

Для этого, в частности, на Московском НПЗ уже реализуются несколько проектов, например, система автоматизированного мониторинга качества воздуха и уникальный комплекс биологической очистки воды «Биосфера», позволивший возвращать в производство до 80% жидкости и сократить потребление речной воды в три раза.

«Важно отметить, что передовые решения не только несут экологический эффект, но и создают новые высокотехнологичные рабочие места», — добавил гендиректор предприятия Виталий Зубер.

Он добавил, что завод уже сократил воздействие на окружающую среду на 75%.