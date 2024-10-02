Новинки цифровизации отрасли обращения с ТКО представят на РЭФ-2024

Беспилотники, информационные системы, нейронные сети, которые стали применяться для отрасли обращения с отходами, обсудят на сессии «Цифровая экология» в рамках Российского экологического форума (РЭФ). Мероприятие состоится 8 октября.

«Вместе с участниками сессии обсудим первые итоги работы Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и перспективы ее дальнейшего развития. Уже сегодня в работу ФГИС УТКО РЭО внедряет инновационные для федеральных систем решения - искусственный интеллект, видео и фотомониторинг. Совместная работа на сессии позволит взглянуть на систему под новым углом и определить возможные пути улучшения ее функционирования.», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Участники сессии также обсудят функционирование и особенности сделок на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырьем (ЭТП), использование беспилотников в отрасли обращения с отходами, приложение для населения “Уберу”,нейронные сети, способствующие в том числе мониторингу содержания контейнерных площадок, лучшие региональные цифровые решения, а также решения для региональных операторов.

«В этом году в рамках сессии «Цифровая экология» будут представлены результаты комплексного подхода к цифровизации отрасли обращения с ТКО. Экосистема решений, созданная РЭО, позволяет получать достоверные и объективные данные, позволяющие оперативно принимать управленческие решения. Новые продукты РЭО и лучшие региональные практики будут презентованы в рамках сессии, а участникам РЭФ все решения также будут доступны в рамках выставки», — прокомментировал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

В сессии по треку «IT» примут участие: заместитель генерального директора по цифровизации ППК «РЭО» Алексей Буров, Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, генеральный директор ООО «Большая Тройка» Артем Седов, генеральный директор ООО «Геоскан Москва» Павел Степанов, генеральный директор ООО «Ренью» Филипп Лескин, директор по маркетингу ООО «Эттон Групп» Григорий Пугаев, директор продуктового офиса ООО «Нетрикс» Илья Полесский, руководитель Электронной Торговой Площадки ППК «РЭО» Заур Абдурахимов.



В 2024 году РЭФ проходит 7-9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.