Новейшие отечественные разработки стали применять для тушения пожара на полигоне в Новороссийске

Бентонитовые маты привезли на тлеющий полигон в урочище горы Щелба в Краснодарском крае. Решение о применении инновационных методов тушения возгорания было принято на совещании, которое прошло 17 марта с участием генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

«Для ликвидации возгорания на полигоне под Новороссийском применяются самые современные технологии. Отечественную разработку в виде бентонитовых матов предоставила компания „Бионика+“, которая специализируется на дегазации, извлечении и утилизации метана, предотвращении и ликвидации пожаров на полигонах. Материал состоит из двух слоев геоткани и бентонитовой глины между ними. При намокании образуется водонепроницаемый и ветронепроницаемый барьер. Это исключает попадание воздуха в очаги возгорания. Таким образом горение, выделение газа и выброс любых загрязняющих веществ в атмосферу прекращаются», — сообщил Денис Буцаев.

После изучения ситуации на полигоне специалисты компании «Бионика+» выбрали технологию и материалы, которые изготавливаются по ее техническому заданию на отечественном производстве «СибСтрой-Экология» в Тюмени.

Материалы «Bentolock» специально разработаны для полигонов. Вес одного квадратного метра материала составляет 5,5 кг, при намокании он увеличивается до 20 кг. Внутри образуется гель толщиной 15−20 мм.

Специалисты компании уже начали размещение матов на теле полигона.

Ранее в Новороссийске был создан оперативный штаб по тушению пожара на полигоне «Терра-Н». Мощность полигона составляет 160 тысяч тонн в год, он принимает отходы из Новороссийска и Геленджика.