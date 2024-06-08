Ноутбуки, смартфоны и другие отходы электроники собрали волонтеры на субботнике РЭО на ПМЭФ

Российский экологический оператор и социальный проект «Команда Звездный Десант» провели 8 июня спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Волонтеры очистили прибрежную и водную зоны реки Новой в Санкт-Петербурге.

«Чем больше людей будет заботиться о своем здоровье и об экологическом благополучии нашей планеты, тем более экологическое будущее мы обеспечим для новых поколений. Сегодня те, кто решил принять участие в нашем мероприятии, внесли свой вклад в охрану окружающей среды. Всем участникам мы выражаем благодарность», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В мероприятии также приняли участие олимпийские чемпионы, которые провели разминку для участников. Среди них были российская легкоатлетка Татьяна Лебедева, бобслеист Дмитрий Труненков, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева и другие.

«Во время уборки со дна реки Новой удалось поднять габаритный мусор, а также различные отходы электроники: смартфоны, ноутбуки, запчасти автомобилей и другой электролом. В „ЭкоТропе Здоровья“ приняли участие волонтеры, местные жители муниципального округа Ульянка, а также водолазы от Всероссийского общества автомобилистов», — добавил сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.