Нормативы накопления отходов установят для медицинских организаций

В России планируется утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для всех видов медицинских организаций — от больниц и родильных домов до поликлиник, аптек и диспансеров. Эти нормативы определяют, сколько отходов образуется в среднем за определенный период, и напрямую влияют на расчет тарифов, планирование вывоза мусора и развитие инфраструктуры обращения с отходами.

Проект постановления о нормативах накопления ТКО подготовлен при участии специалистов Российского экологического оператора. Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Введение нормативов для медицинских организаций позволит более точно планировать вывоз отходов и оптимизировать затраты. Регион может провести замеры самостоятельно или воспользоваться расчетами, которые уже подготовил РЭО, — отметили в пресс-службе РЭО. — При этом у субъектов появляется возможность не тратить бюджетные средства на измерения, а использовать готовые значения, рассчитанные на основе уже проведенных замеров и статистических закономерностях. Мы также предлагаем упростить использование данных с весового оборудования, чтобы нормативы можно было оперативно корректировать и делать их максимально актуальными и обоснованными».

Одно из ключевых нововведений касается медицинских учреждений, которые теперь официально являются потребителями услуги по обращению с ТКО. Для них будут установлены нормативы накопления либо по результатам замеров, проведенных в регионе, либо с использованием коэффициентов, рассчитанных РЭО. Эти значения уже опубликованы в постановлении Правительства РФ № 1390.

Проектом также закрепляется, что метод сравнительного анализа, разработанный РЭО, можно применять для установления нормативов накопления в многоквартирных домах и жилых помещениях не только в случае признания действующих нормативов недействительными в судебном порядке, но и в общем порядке.

Кроме того, предлагается упростить процедуру корректировки нормативов с использованием данных весов, установленных на объектах, что позволит сделать расчеты более точными, прозрачными и соответствующими реальной ситуации.

Общественное обсуждение проекта идет в рамках подготовки изменений в постановление Правительства РФ от 26 августа 2023 г. № 1390.