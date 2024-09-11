НКР присвоило РЭО ESG-рейтинг на уровне ESG-АА

«Являясь институтом развития и куратором реформы отрасли обращения с отходами, а также ответственным за формирование экономики замкнутого цикла в России, РЭО также выступает одним из флагманов ESG-повестки. ESG-рейтинг на уровне ESG-АА означает, что РЭО достиг очень высокого уровня соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам. Важно, чтобы как можно больше российских компаний, не только из сферы экологии, соответствовали стандартам ESG и стремились в своей деятельности к снижению образования отходов и негативного воздействия на окружающую среду», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

НКР учло при оценке экологической компоненты, что инвестиционный портфель РЭО на 100% состоит из зеленых займов и что компания осуществляет ключевой вклад в формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В рамках оценки социальной компоненты был учтен вклад РЭО в развитие человеческого капитала, включая расширение образовательных программ для сотрудников.

«Высокая оценка управленческой компоненты ESG-рейтинга отражает эффективность механизмов корпоративного управления, обеспечения непрерывности деятельности, стратегического планирования и минимизации операционных рисков», — говорится в сообщении агентства.

НКР опубликовало ESG-рейтинг РЭО 10 сентября 2024 года.

Ранее рейтинговое агентство НКР присвоило Российскому экологическому оператору кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом.