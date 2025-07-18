Нюша передаст более 2 млн рублей в призовой фонд Зеленой Премии

Певица Нюша передаст 2,4 миллиона рублей в призовой фонд Зеленой Премии. Это половина выигрыша, который она получила за участие в телешоу «Сокровища императора». Средства будут направлены на поддержку проектов экологических лидеров, ставших лауреатами Премии.

«Пример Нюши — это настоящая социальная ответственность. Для нас важно, что амбассадор Премии не просто поддерживает проект словом, но и делом вносит вклад в развитие экологического сообщества. Эти средства помогут усилить влияние проектов, которые меняют повседневную жизнь россиян», — отметили в пресс-службе РЭО.

Нюша является амбассадором Зеленой Премии и считает необходимым поддерживать проекты экологических лидеров нашей страны.

«Экологические проекты нуждаются в поддержке — моральной, профессиональной и финансовой. Зеленая Премия помогает тем, кто уже сейчас делает нашу страну чище, развивает переработку, внедряет экопросвещение и формирует новые привычки у людей. Я счастлива быть частью этого движения и хочу, чтобы таких проектов становилось больше», — прокомментировала певица Нюша.

Зеленая Премия учреждена Российским экологическим оператором и ежегодно вручается за вклад в развитие экологических инициатив и проектов в сфере обращения с отходами, устойчивого развития, экопросвещения.

Подать заявку на Зеленую Премию можно до 1 ноября 2025 года. Все подробности доступны на официальном сайте ППК РЭО.