Буцаев оценил готовность объектов ТКО в Нижегородской области

Нижегородскую область посетил с рабочим визитом замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. В плане поездки был осмотр экотехнопарка, расположенного в Дзержинске, и контроль за процессом возведения комплекса по работе с твердыми отходами в Арзамасе.

Возведение дзержинского экотехнопарка практически завершено. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, создана парковка с местами для людей с ограниченными возможностями, продолжается облагораживание территории. Все необходимые инженерные сети подключены, пусконаладочные работы завершены, идет устранение незначительных недочетов.

На территории экотехнопарка началось строительство первой производственной площадки компании «БИОЭН нефтепродукт». Компания займется переработкой вторсырья и производством добавок для асфальта. Данное предприятие станет частью циклической экономики, претворяя в жизнь основную идею — повторное использование отходов в хозяйственной деятельности.

В рамках совещания Денис Буцаев акцентировал внимание на важности создания удобной и безопасной инфраструктуры, организации внутренней логистики и обеспечении технологической готовности к эксплуатации. Экотехнопарк возводится на месте бывшего химзавода «Заря» в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», являющегося частью нацпроекта «Экологическое благополучие».

В Арзамасе реализуется один из ключевых инфраструктурных проектов региона — строительство современного комплекса по обращению с отходами, который станет частью региональной системы циклической экономики. Проектируемый полигон будет отвечать существующим экологическим и технологическим требованиям.

На строительной площадке ряда объектов завершены работы по обустройству фундаментов, осуществляется доставка и установка металлоконструкций, часть технологического оборудования уже привезена. Денис Буцаев дал поручение подрядной организации нарастить темпы работ и обеспечить их непрерывность, невзирая на погодные условия, чтобы завершить строительство в срок, установленный контрактом. Реализация проекта находится под особым контролем.