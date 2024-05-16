Нейросети РЭО обнаружили более 3800 нарушений на полигонах | 360°

Экология 16 мая 2024, 14:01 Нейросети РЭО обнаружили более 3800 нарушений на полигонах РИА «Новости»

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Российский экологический оператор выявил свыше 3800 нарушений на объектах размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) благодаря использованию нейронных сетей и разработанных компанией алгоритмов. За основу брались данные, собранные при помощи беспилотников. Наиболее частые нарушения при поиске: отсутствие КПП, ворот или шлагбаума, ограждения по периметру полигона, сооружения для дезинфекции транспорта; размещение фракций, не относящихся к ТКО (с отсутствием лицензии на размещение других видов отходов). Они занимают 50% от всего числа нарушений.

«Нейросеть стала незаменимым помощником для аналитиков РЭО при работе с данными с беспилотников», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО произвел воздушное лазерное сканирование 562 полигонов. Всего было создано 596 цифровых двойников объектов ТКО в 72 регионах. Полученные данные были использованы для оценки остаточной вместимости полигонов и выявления нарушений.

«Суммарно аналитики и нейронные сети нашли более 3800 нарушений на полигонах по всей стране. Информацию о нарушениях на полигонах мы направляем в органы исполнительной власти в регионах», — добавил глава РЭО.

Алгоритмы определяют нарушения как в части отсутствия необходимого оборудования на полигоне — КПП, посты весового контроля, шлагбаум, забор, так и нарушения, допускаемые при эксплуатации объектов — наличие тлений и возгораний, отсутствие пересыпки тела полигона инертными материалами, разлет фракций за границы отведенного земельного участка, размещение отходов, не относящихся к ТКО.

В работе нейросети при выявлении нарушений применяется метод детектирования. Нейросеть забирает видеопоток, раскадрирует его и смотрит каждую отдельную фотографию видепотока и сравнивает с образами, подгруженными в алгоритм.

«В 2023–2024 годах в рамках своей информационной системы по мониторингу действующих полигонов РЭО создал модуль искусственного интеллекта, в котором уже работает 10 уникальных алгоритмов по поиску нарушений, допускаемых при эксплуатации объектов. Для обучения алгоритмов использовались все накопленные за два года медиаданные, полученные с беспилотников. Это более 5000 фото и видео», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

До конца года РЭО проведет облеты не менее 400 объектов обращения с ТКО в России. Подать заявку на проведение работ по воздушному лазерному сканированию объектов и ознакомиться с информационными материалами можно на сайте.