Недобросовестные регоператоры объяснят ФАС, куда тратят средства тарифа на вывоз отходов

Российский экологический оператор обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) с просьбой о проверке региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

«РЭО направил обращение в ФАС России для запуска проверок финансово-хозяйственной деятельности регоператоров. Это связано с тем, что ряд компаний по вывозу отходов с высоким уровнем собираемости платежей (более 80%) имеет высокую дебиторскую и кредиторскую задолженности. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Будет уделено внимание на задолженность регоператоров с высоким процентом собираемости платежей превышающую двенадцатую часть необходимой валовой выручки организации. Необходимую валовую выручку определяет орган исполнительной власти субъекта РФ, который осуществляет государственное регулирование тарифов в области обращения с ТКО.

«РЭО ведет постоянный мониторинг деятельности региональных операторов для обеспечения непрерывной работы по оказанию коммунальной услуги по обращению с ТКО. По итогам мониторинга определяются регоператоры, у которых либо вообще отсутствуют риски прекращения оказания коммунальной услуги, либо они средние, либо высокие. Информацию ежемесячно направляем в Минприроды России», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Несмотря на то, что собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО в России выросла на 3,9% в 2023 году и составила 95,5%, есть регионы, в которых процент собираемости крайне низок, указали в РЭО.

По итогам мониторинга за декабрь 2023 года наименьший показатель собираемости платежей зафиксирован у ООО «Жилкомсервис» (21,8%) и ООО УК «Айхалцентр» (29,6%) в Якутии, ООО «Восток» (33,2%) и ООО «Золотой ресурс» (33,4%) в Республике Алтай, ООО «Экосистема» (33,5%) в Республике Ингушетия.

На территории Российской Федерации определено 270 зон деятельности региональных операторов. К оказанию коммунальной услуги приступили 183 регоператора в 255 зонах деятельности.