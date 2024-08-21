Названы регионы с наибольшим объемом проданных бутылок для переработки

Около 116 млн бутылок за год продали компании из пяти субъектов РФ на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Мы составили рейтинг регионов, где больше всего продают бутылок через ЭТП. За год компании из Санкт-Петербурга, Ростовской, Калужской, Ленинградской и Новосибирской областей продали около 116 млн пластиковых бутылок. Все они будут возвращены в оборот и после переработки использованы повторно, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

Первое место по числу проданных бутылок занял Петербург (39 млн шт.), второе — Ростовская область (38,5 млн шт.), третье — Калужская (24 млн шт.), четвертое — Ленинградская область (8 млн шт.), пятое — Новосибирская (6,5 млн шт.).