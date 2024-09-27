Названы регионы — лидеры по размещению металлов на ЭТП

Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Алтайский край и Самарская область вошли в топ-5 субъектов РФ по торговле отходами металлов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Лидерами по реализации черных и цветных металлов и отходов, а также металлической упаковки из алюминия стали Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Алтайский край и Самарская область. Данный рейтинг был сформирован по итогам года», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

В Санкт-Петербурге размещено лотов на 39 млн рублей, в Московской области — на 34,5 млн рублей, в Москве — на 14 млн рублей, в Алтайском крае — на 7,884 млн рублей, в Самарской области — на 6,04 млн рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.