Научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд спрогнозировал более спокойную погоду на юге России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обсудил с RT погодные условия на юге Европейской России.

По его словам, погода в регионе обусловлена пульсирующим влиянием Средиземного моря.

«От Средиземного моря идут периодически ложбины низкого давления, и при подходе к сложным аэрографическим условиям черноморского побережья происходят сильные осадки, причем в самом разном виде», — предупредил специалист.

По прогнозу синоптика, в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В горах будет идти сильный снег, а ветер усилится до 26–29 м/с.

Уже завтра во второй половине дня ситуация улучшится, сильных осадков не ожидается.