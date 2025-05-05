Научные статьи, ликвидация ЧС и международные конференции: студенты поделились успехами после победы на Зеленой премии

Российский экологический оператор рассказал об успехах победителей номинации «Студенчество» Зеленой премии — 2024. Молодые эколидеры представили научные работы на международных конференциях, участвовали в ликвидации последствий ЧС, вошли в городской совет, писали научные статьи и запускали собственные проекты в сфере устойчивого развития.

«Зеленая премия не только помогает найти хорошие инициативы, но и открывает возможности для личностного роста. Мы видим, как наши стипендиаты продолжают действовать: кто-то участвует в международных научных форумах, кто-то организует экологические проекты, кто-то входит в городской совет. Это настоящая школа лидерства, где экология становится точкой роста», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Ксения Серомлянова (РУДН) представила свою работу на международной конференции EPEMR 2025 в Китае, где рассказала о разработке экологичного материала для детекции воды. В промышленности это позволяет предотвращать аварии, контролировать качество продукции и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Своевременное обнаружение утечек воды способствует сохранению водных ресурсов, что особенно актуально в условиях растущего дефицита пресной воды в мире. Исследование финалистки Зеленой премии будет опубликовано в научном журнале, индексируемом в El и Scopus.

«Получение Зеленой премии стало не просто признанием заслуг, но и мощным импульсом для дальнейшего развития моей научной деятельности. Эта награда вдохновила меня на новые исследования и укрепила веру в важность выбранного направления. Свою научную работу удалось представить на престижной Международной академической конференции по защите окружающей среды, экологическому мониторингу и восстановлению (EPEMR 2025), проходившей в апреле в Сиане (Китай)», — рассказала Ксения.

Алексей Чаусов (Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса) не только прошел курсы повышения квалификации от РЭО и защитил статью по экономике замкнутого цикла, но и вместе с «Экосистемой» разработал проект «Экологическая битва». Он посвящен восстановлению природных территорий, пострадавших в годы войны.

«Недавно вернулся с Анапы, помогал ребятам в штабе с ликвидацией последствий ЧС на Черном море. Также прошел курсы в РЭУ им. Г. В. Плеханова по ЭЗЦ от ППК РЭО, жду, когда почтой отправят удостоверение о повышении квалификации. Совместно с Волгоградским региональным отделением „Экосистемы“ разработали проект под названием „Экологическая битва“», — поделился Алексей.

Дарья Персиянова (МГТУ им. Баумана, Мытищинский филиал) активно включена в молодежную повестку: она участвовала в ликвидации ЧС в Анапе, организовывала форумы, вошла в молодежный совет при главе Мытищ и помогала в организации субботника РЭО на Перемиловской высоте.

«Была координатором делегации от Московской области на ликвидации ЧС в Анапе, программным менеджером на форуме „Экосистема“, организатором регионального форума „Делай! Подмосковье“, являюсь частью оргсостава федерального субботника в рамках акции „Мы за чистоту“, который прошел на Перемиловской высоте 26 апреля. Вошла в молодежный совет при главе городского округа Мытищи», — сообщила Дарья.

Совет, в который вошла финалистка Зеленой премии, занимается проработкой болевых точек молодежи в городе, общается с администрацией на предмет того, какой вклад молодежь вносит в развитие города и чего ей не хватает для лучших условий жизни и работы.

«Участники Зеленой премии не только продолжают экологическую работу, но и становятся примерами для сверстников, вовлекая других студентов в проекты, связанные с устойчивым развитием. Поддержка таких инициатив — важная часть системной работы РЭО и Консорциума в сфере экопросвещения», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Каждый победитель в номинации «Студенчество» получил единоразовую стипендию в размере 150 тысяч рублей (сумма до вычета налогов).

«Зеленая премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, награждение победителей проходит в конце года.