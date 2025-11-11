Научно-технический совет РЭО назвал ключевые направления работы на 2026 год

Российский экологический оператор утвердил обновленный состав и направления работы Научно-технического совета (НТС), который займется экспертной оценкой технологий в сфере обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла. Теперь структура Совета включает шесть основных направлений, охватывающих технологии термической и биологической обработки отходов, переработку вторичных ресурсов, импортозамещение, нормативно-правовое регулирование и развитие циркулярной экономики.

«Обновленный НТС значительно усилился по составу и компетенциям, — отметили в пресс-службе РЭО. — Мы рассчитываем, что члены совета существенно повысят уровень экспертизы технологий, предлагаемых для рассмотрения РЭО, а также помогут компании достигнуть целей в части научно-технического развития в отрасли обращения с отходами».

Проведены установочные заседания всех направлений НТС в новом составе. Обновленная структура Совета теперь включает шесть ключевых направлений деятельности: № 1 Технологии термической обработки и утилизации отходов III–V классов опасности; № 2 Технологии биологической обработки и утилизации отходов III–V классов опасности; № 3 Технологии обработки и утилизации вторичных ресурсов; № 4 Технологическое обеспечение и импортозамещение в сфере обращения с отходами III–V классов опасности; № 5 Нормативно-правовое и техническое регулирование обращения с отходами III–V классов опасности; № 6 Переход к экономике замкнутого цикла.

В рамках установочных заседаний были избраны руководители этих направлений, а также намечены порядок и сроки подготовки плана работы НТС на 2026 год.

«Направления НТС возглавили настоящие профессионалы своего дела, многие годы плодотворно работающие в нашей отрасли, — рассказал ответственный секретарь НТС, советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев. — Впервые в структуре НТС РЭО были сформированы отдельные направления по термической и биологической обработке и утилизации отходов III–V классов опасности. Это позволит на более высоком уровне вести работу по развитию этих технологических направлений, внедрению и масштабированию наиболее эффективных решений».

Руководителями направлений избраны: Владимир Паршуков (ООО НПП «Донские технологии»), Алексей Ломтев (ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены»), Григорий Свердлик (ООО «Машпром Инжиниринг»), Надежда Михайлова (АО «Невский экологический оператор»), Анна Ощепкова (ФГБУ «ВНИИ охраны окружающей среды») и Елена Семилетова (Совет по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП РФ).

Научно-технический совет РЭО работает с 2020 года и служит экспертной площадкой для оценки инновационных решений, направленных на повышение эффективности системы обращения с отходами в России.